CANAL CHELLA LA VINGUETTE DU CHÂTEAU DE VENTENAC Ventenac-en-Minervois
CANAL CHELLA LA VINGUETTE DU CHÂTEAU DE VENTENAC Ventenac-en-Minervois vendredi 10 juillet 2026.
Ventenac-en-Minervois
CANAL CHELLA LA VINGUETTE DU CHÂTEAU DE VENTENAC
D26 Ventenac-en-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Cet été, le château de Ventenac-en-Minervois vous ouvre à nouveau ses portes pour des soirées inoubliables !
Thème Canal chella.
Ce vendredi, venez décompresser autour d’un verre de vin et profitez du thème de la Vinguette
Réservation conseillée.
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D26 Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 7 68 78 26 07
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English :
This summer, the Château de Ventenac-en-Minervois is once again opening its doors for unforgettable evenings!
Theme: Canal Chella.
This Friday, come unwind with a glass of wine and enjoy the Vinguette theme.
Reservations recommended.
L’événement CANAL CHELLA LA VINGUETTE DU CHÂTEAU DE VENTENAC Ventenac-en-Minervois a été mis à jour le 2026-06-11 par