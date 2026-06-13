CANAL EN LUMIÈRES Montferrand

Montferrand

CANAL EN LUMIÈRES

Route de Ségala Montferrand Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-10

Cet été, à deux pas de Montferrand et de Castelnaudary, le Seuil de Naurouze s’illumine chaque soir pour une expérience inédite en pleine nature !

À la tombée de la nuit, le site du Seuil de Naurouze s’illumine subtilement et révèle ses secrets. Les visiteurs plongent dans une atmosphère envoûtante où jeux de lumière, projections et ambiances visuelles transforment le site. Ces tableaux s’intègrent harmonieusement au paysage, pour une immersion totale, respectueuse de la faune et du silence nocturne. Portés par une narration immersive et discrète, les promeneurs avancent à leur rythme dans l’intimité de la nuit, guidés par l’histoire et les lumières.

Canal en Lumières est une expérience accessible dès la tombée de la nuit ce créneau nocturne permet de redécouvrir le canal du Midi dans une ambiance plus fraîche, plus calme et plus propice à l’émerveillement. Cette nouvelle offre contribue également à enrichir l’attractivité touristique du Lauragais en proposant une activité culturelle originale en soirée, complémentaire des nombreuses découvertes déjà offertes sur le territoire.

Une invitation à explorer le territoire autrement, entre poésie et technologie.

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Route de Ségala Montferrand 11320 Aude Occitanie +33 4 68 23 05 73 accueil@castelnaudary-tourisme.com

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English :

This summer, just a stone’s throw from Montferrand and Castelnaudary, the Seuil de Naurouze lights up every evening for a unique experience in the heart of nature!

As night falls, the Seuil de Naurouze site is subtly illuminated, revealing its secrets. Visitors are immersed in an enchanting atmosphere where light shows, projections, and visual effects transform the site. These scenes blend harmoniously into the landscape, offering a total immersion that respects the wildlife and the silence of the night. Carried along by an immersive yet discreet narrative, visitors move at their own pace in the intimacy of the night, guided by the story and the lights.

Canal en Lumières is an experience available as soon as night falls: this evening time slot allows visitors to rediscover the Canal du Midi in a cooler, calmer atmosphere that is more conducive to wonder. This new offering also helps enhance the Lauragais region’s appeal to tourists by providing an original evening cultural activity that complements the many other attractions already available in the area.

An invitation to explore the region in a new way, blending poetry and technology.

L’événement CANAL EN LUMIÈRES Montferrand a été mis à jour le 2026-06-13 par