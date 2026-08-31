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Candide ou l’optimisme Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

jeudi 5 novembre 2026 · Espace culturel Le Nantholia · Nantheuil

Candide ou l’optimisme Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace culturel Le Nantholia
Adresse
203 Allée des Loisirs
Ville
24800 Nantheuil
Département
Dordogne
Tarif

Nantheuil

Candide ou l’optimisme

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05 21:30:00

Date(s) :
2026-11-05

Film d’animation en direct qui fait revivre l’humour de Voltaire et met un peu de Lumières dans l’obscurantisme actuel. Dès 13 ans.
Film d’animation en direct qui fait revivre l’humour de Voltaire et met un peu de Lumières dans l’obscurantisme actuel. Dès 13 ans.   .

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50  bit.thiviers@perigord-limousin.fr

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English : Candide ou l’optimisme

A live-action animated film that brings Voltaire’s humor to life and sheds some light on today’s obscurantism. For ages 13 and up.

L’événement Candide ou l’optimisme Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère

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