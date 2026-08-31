Candide ou l’optimisme Espace culturel Le Nantholia Nantheuil
jeudi 5 novembre 2026 · Espace culturel Le Nantholia · Nantheuil
Informations pratiques
Nantheuil
Candide ou l’optimisme
Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05 21:30:00
Date(s) :
2026-11-05
Film d’animation en direct qui fait revivre l’humour de Voltaire et met un peu de Lumières dans l’obscurantisme actuel. Dès 13 ans.
Film d’animation en direct qui fait revivre l’humour de Voltaire et met un peu de Lumières dans l’obscurantisme actuel. Dès 13 ans. .
Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr
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English : Candide ou l’optimisme
A live-action animated film that brings Voltaire’s humor to life and sheds some light on today’s obscurantism. For ages 13 and up.
L’événement Candide ou l’optimisme Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère
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