Cani’Colloc, 3ème édition Rue de la Gare Cabanac-et-Villagrains

Rue de la Gare Cabanac-Et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Gironde
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
2026-05-10
Une journée immersive dédiée aux chiens et aux passionnés qui font évoluer le monde canin d’aujourd’hui et de demain.
Au programme démonstrations, activités à découvrir et tester, rencontres privilégiées, découvertes exclusives, échanges enrichissants et une atmosphère conviviale où expertise et passion se rencontrent. .
Rue de la Gare Cabanac-Et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 21 06 34 Aude.dog@hotmail.com
