Ramassage des déchets Cabanac-et-Villagrains
Ramassage des déchets Cabanac-et-Villagrains samedi 25 avril 2026.
Cabanac-et-Villagrains
Ramassage des déchets
Cabanac-et-Villagrains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Participez au ramassage des déchets. L’AP2D compte sur vous!
> Rendez-vous à 14h à CABANAC place du Général Doyen
> Ou rendez-vous à 14h à VILLAGRAINS devant l’ancienne gare. .
Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine ap2d33650@gmail.com
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English : Ramassage des déchets
L’événement Ramassage des déchets Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-04-16 par Sud Bordeaux Tourisme