Cabanac-et-Villagrains

Ramassage des déchets

Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Participez au ramassage des déchets. L’AP2D compte sur vous!

> Rendez-vous à 14h à CABANAC place du Général Doyen

> Ou rendez-vous à 14h à VILLAGRAINS devant l’ancienne gare. .

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine ap2d33650@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ramassage des déchets

L’événement Ramassage des déchets Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-04-16 par Sud Bordeaux Tourisme