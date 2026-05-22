CANIDÉPLOUF CHATEAU DE PONTIÉ Cornebarrieu

Cornebarrieu

CANIDÉPLOUF

CHATEAU DE PONTIÉ 51 Route de Bouconne Cornebarrieu Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

CanidéPlouf la pool party 100% chiens !

Organisé par Canidélite (experts en sports canins), le festival canin aquatique revient pour une 2e édition dans un parc arboré de 6 hectares, un décor royal pour barboter. Au programme, un florilège d’activités couloir de nage, cani-paddle, dock diving, piscines à thème, jeux concours, chasse au trésor, zone de jeux aquatique et un village d’exposants (éducateurs, créateurs, pros du monde canin).

Canidéplouf, c’est fun, sportif, visuel et bienveillant ! Une vraie fête d’été pour les chiens et leurs humains.

Bon à savoir

– Entrée simple accès au festival et au village canin (hors activités aquatiques).

– Pass journée ou week-end accès complet à toutes les activités du festival, en illimité.

– Attention Lors de l’achat de vos billets, vous ne devez comptez que vos chiens. L’entrée est gratuite pour les humains.

– Équipement à prévoir Gilet de sauvetage pour chien, laisse courte, longe, harnais de type H ou Y (harnais en T interdits). .

CHATEAU DE PONTIÉ 51 Route de Bouconne Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

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English :

CanidéPlouf: the 100% dog pool party!

L’événement CANIDÉPLOUF Cornebarrieu a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE