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LA NOUVELLE VAGUE Rue du 11 Novembre 1918 Cornebarrieu

LA NOUVELLE VAGUE Rue du 11 Novembre 1918 Cornebarrieu jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Rue du 11 Novembre 1918

Adresse : L'ARIA

Ville : 31700 Cornebarrieu

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 16 16 16 Tarif enfant

Cornebarrieu

LA NOUVELLE VAGUE

Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA Cornebarrieu Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-11

Venez découvrir le spectacle de danseurs de la formation professionnelle !
Entre exploration chorégraphique, engagement scénique et singularité des univers proposés, LA NOUVELLE VAGUE met en lumière une nouvelle génération d’artistes en devenir, portée par l’exigence, la créativité et la passion de la danse. 16  .

Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come and discover the show put on by dancers from the vocational training program!

L’événement LA NOUVELLE VAGUE Cornebarrieu a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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