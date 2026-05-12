LA NOUVELLE VAGUE Rue du 11 Novembre 1918 Cornebarrieu

Cornebarrieu

LA NOUVELLE VAGUE

Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA Cornebarrieu Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-11

Venez découvrir le spectacle de danseurs de la formation professionnelle !

Entre exploration chorégraphique, engagement scénique et singularité des univers proposés, LA NOUVELLE VAGUE met en lumière une nouvelle génération d’artistes en devenir, portée par l’exigence, la créativité et la passion de la danse. 16 .

Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and discover the show put on by dancers from the vocational training program!

L’événement LA NOUVELLE VAGUE Cornebarrieu a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE