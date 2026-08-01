Canito route de Saint Rémy de Provence Maillane

Informations pratiques

Maillane

Canito

Vendredi 14 août 2026 à partir de 20h. route de Saint Rémy de Provence Le Mas du Juge Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert lounge de guitare espagnole avec Canito, suivi d’un dîner en musique au Mas du Juge. Un menu unique aux parfums hispaniques est proposé.

Venez profiter d’une soirée exceptionnelle au Mas du Juge avec Canito, qui vous enchantera avec un concert lounge de guitare espagnole. La soirée se poursuivra avec un dîner en musique, où vous pourrez déguster un menu unique aux saveurs hispaniques. Réservation obligatoire. .

route de Saint Rémy de Provence Le Mas du Juge Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 44 88 57

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English :

A Spanish guitar lounge concert featuring Canito, followed by a dinner with live music at the Mas du Juge. A special menu with Hispanic flavors will be served.

L’événement Canito Maillane a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence