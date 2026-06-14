Commémoration du Miracle de Notre-Dame de Grâce Église Sainte Agathe Maillane
Commémoration du Miracle de Notre-Dame de Grâce Église Sainte Agathe Maillane vendredi 28 août 2026.
Maillane
Commémoration du Miracle de Notre-Dame de Grâce
Du vendredi 28 au samedi 29 août 2026 le vendredi de 9h30 à 12h et à partir de 18h. Le samedi à partir de 10h et à partir de 17h30. Église Sainte Agathe Place de l’église Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Fêtes commémoratives en l’honneur de Notre Dame de Grâce, vierge miraculeuse qui protégea le village contre le choléra en 1854.
Fêtes commémoratives en l’honneur de Notre Dame de Grâce, vierge miraculeuse qui protégea le village contre le choléra en 1854.
28 et 29 août Commémoration de Notre Dame de Grâce
Triduum
Prédication mariale
25, 26 et 27 août à 20h30
Confessions à partir de 19h30
Vendredi 28 août
9h30 Procession et vénération des enfants
Confessions de 10h30 à 12h.
18h Messe
19h Procession de demande du miracle, vénération de Notre Dame,
Salut au Saint-Sacrement.
Samedi 29 août,
10h Grande Messe avec le pèlerinage de Graveson.
17h30 Vêpres et procession de la reconnaissance,
Salut au Saint-Sacrement.
Neuvaine
Du 30 août au 5 septembre
20h30 Neuvaine à Notre-Dame de Grâce. .
Église Sainte Agathe Place de l’église Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 65 02 17 monique13910@gmail.com
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English :
Commemorative festivities in honor of Notre Dame de Grâce, the miraculous virgin who protected the village from cholera in 1854.
L’événement Commémoration du Miracle de Notre-Dame de Grâce Maillane a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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