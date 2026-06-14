Commémoration du Miracle de Notre-Dame de Grâce Église Sainte Agathe Maillane

Maillane

Commémoration du Miracle de Notre-Dame de Grâce

Du vendredi 28 au samedi 29 août 2026 le vendredi de 9h30 à 12h et à partir de 18h. Le samedi à partir de 10h et à partir de 17h30. Église Sainte Agathe Place de l’église Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Fêtes commémoratives en l’honneur de Notre Dame de Grâce, vierge miraculeuse qui protégea le village contre le choléra en 1854.

Fêtes commémoratives en l’honneur de Notre Dame de Grâce, vierge miraculeuse qui protégea le village contre le choléra en 1854.



28 et 29 août Commémoration de Notre Dame de Grâce

Triduum

Prédication mariale

25, 26 et 27 août à 20h30

Confessions à partir de 19h30



Vendredi 28 août

9h30 Procession et vénération des enfants

Confessions de 10h30 à 12h.

18h Messe

19h Procession de demande du miracle, vénération de Notre Dame,

Salut au Saint-Sacrement.



Samedi 29 août,

10h Grande Messe avec le pèlerinage de Graveson.

17h30 Vêpres et procession de la reconnaissance,

Salut au Saint-Sacrement.



Neuvaine

Du 30 août au 5 septembre

20h30 Neuvaine à Notre-Dame de Grâce. .

Église Sainte Agathe Place de l’église Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 65 02 17 monique13910@gmail.com

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English :

Commemorative festivities in honor of Notre Dame de Grâce, the miraculous virgin who protected the village from cholera in 1854.

L’événement Commémoration du Miracle de Notre-Dame de Grâce Maillane a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence