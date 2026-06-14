Informations pratiques

Maillane

Palettes locales sous les étoiles

Dimanche 9 août 2026 à partir de 21h.

Dimanche 23 août 2026 à partir de 21h.

Dimanche 30 août 2026 à partir de 21h. Jardin du Musée Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30

Concert palettes locales sous les étoiles

Les concerts dans le jardin du musée sont de retour cet été !

Après une pause, nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de nos soirées musicales en plein air — et cette année, elles s’offrent un nouveau nom pour mettre en lumière nos talents Maillanais

✨ Palettes locales sous les étoiles

Tous les dimanches d’août à 21h, venez profiter de la musique live dans le cadre enchanteur du jardin du musée. Entrée libre sans réservation.

Au programme



9 août → Laurent Bernard



23 août → Jessiehealsong & Siciliano Jess Ssie



30 août → The Donkeys





Apportez votre bonne humeur, on s’occupe du reste. Partagez l’événement autour de vous ! .

Jardin du Musée Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 93 86 musee@maillane.fr

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English :

Local Music Concert Under the Stars

L’événement Palettes locales sous les étoiles Maillane a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence