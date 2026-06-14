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AGENDA · Maillane

Palettes locales sous les étoiles Maillane

dimanche 9 août 2026 · Maillane

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Jardin du Musée Frédéric Mistral
Ville
13910 Maillane
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Maillane

Palettes locales sous les étoiles

Dimanche 9 août 2026 à partir de 21h.

Dimanche 23 août 2026 à partir de 21h.

Dimanche 30 août 2026 à partir de 21h. Jardin du Musée Frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30

Concert palettes locales sous les étoiles
Les concerts dans le jardin du musée sont de retour cet été !
Après une pause, nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de nos soirées musicales en plein air — et cette année, elles s’offrent un nouveau nom pour mettre en lumière nos talents Maillanais
✨ Palettes locales sous les étoiles
Tous les dimanches d’août à 21h, venez profiter de la musique live dans le cadre enchanteur du jardin du musée. Entrée libre sans réservation.
Au programme

9 août → Laurent Bernard

23 août → Jessiehealsong & Siciliano Jess Ssie

30 août → The Donkeys


Apportez votre bonne humeur, on s’occupe du reste. Partagez l’événement autour de vous !   .

Jardin du Musée Frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 93 86  musee@maillane.fr

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English :

Local Music Concert Under the Stars

L’événement Palettes locales sous les étoiles Maillane a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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