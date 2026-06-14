Les Estivales des Terrasses de Maillane Août Maillane

Maillane

Les Estivales des Terrasses de Maillane Août

Vendredi 7 août 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 14 août 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 21 août 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 28 août 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 4 septembre 2026 à partir de 19h30. Place frédéric Mistral Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04

Concerts en plein air à Maillane, avec des performances variées chaque vendredi soir à partir de 19h30, de début août à début septembre.

Profitez des Estivales des Terrasses de Maillane, une série de concerts animant les soirées d’été. Chaque vendredi, découvrez un nouvel artiste ou groupe, avec des performances débutant à 19h30.

Quand la nuit tombe, la place Frédéric Mistral s’anime au rythme de la musique live et des verres qui s’entrechoquent.

Cet été, laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse des Estivales des Cafés Maillanais, chaque vendredi soir au cœur du village de Maillane.

Tout au long de la saison, une programmation éclectique viendra rythmer vos fins de semaine dans une atmosphère conviviale et festive.

Installez-vous en terrasse et profitez de l’accueil des trois cafés-restaurants participants Le Café du Progrès, Lou Mistral di Maiano et La Maison Bernard.

Musique live, ambiance détendue, bons plats et verres à partager… tous les ingrédients sont réunis pour vivre des vendredis soirs inoubliables à Maillane.



Au programme

– So June le 7 août,



– Gispy Mariano le 14 août,



– Coverage le 21 août,



-Gareth Edwards le 28 août,



– Adore Duo le 4 septembre



Les réservations sont conseillées auprès des établissements participants. .

Place frédéric Mistral Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 86 39

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English :

Open-air concerts in Maillane, featuring a variety of performances every Friday evening starting at 7:30 p.m., from early August through early September.

L’événement Les Estivales des Terrasses de Maillane Août Maillane a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence