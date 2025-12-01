Cannage rempaillage Saint-Michel-en-l’Herm
Cannage rempaillage Saint-Michel-en-l’Herm jeudi 11 décembre 2025.
Cannage rempaillage
4 Rue de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 09:00:00
fin : 2025-12-11 12:00:00
Date(s) :
2025-12-11
Démonstration du savoir-faire en cannage et rempaillage par Le Fauteuil à Cannette
.
4 Rue de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 91 89 85 etoile@laislabonita-fengshui.fr
English :
Demonstration of caning and reupholstering skills by Le Fauteuil à Cannette
German :
Demonstration des Know-hows im Bereich Rohrgeflecht und Remailing durch Le Fauteuil à Cannette
Italiano :
Dimostrazione di abilità di caning e reupholstering a cura di Le Fauteuil à Cannette
Espanol :
Demostración de técnicas de canteado y retapizado por Le Fauteuil à Cannette
L’événement Cannage rempaillage Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud