Cannage rempaillage Saint-Michel-en-l’Herm

4 Rue de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Début : 2025-12-11 09:00:00

fin : 2025-12-11 12:00:00

2025-12-11

Démonstration du savoir-faire en cannage et rempaillage par Le Fauteuil à Cannette

4 Rue de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 91 89 85 etoile@laislabonita-fengshui.fr

English :

Demonstration of caning and reupholstering skills by Le Fauteuil à Cannette

German :

Demonstration des Know-hows im Bereich Rohrgeflecht und Remailing durch Le Fauteuil à Cannette

Italiano :

Dimostrazione di abilità di caning e reupholstering a cura di Le Fauteuil à Cannette

Espanol :

Demostración de técnicas de canteado y retapizado por Le Fauteuil à Cannette

