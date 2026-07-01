Canoës- Kayaks sur la Leyre airial de Lavigne Moustey

Informations pratiques

Moustey

Canoës- Kayaks sur la Leyre

airial de Lavigne 237 route de lavigne Moustey Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Descente de la Leyre seul, en groupe ou avec accompagnement

Transport des personnes et du matériel

Consignes et horaires avant de partir

Sur rendez-vous pour plus de précisions

Descente de La Leyre à la 1/2 journée, à la journée, en itinérance

Location sur place, transport et récupération des personnes et du matériel

Cours d’eau tranquille mais avec quelques difficultés techniques

Embarcation au choix

canoë:2,3,4 places ou Kayak: 1place

Réservation obligatoire. Appeler pour plus de détails .

airial de Lavigne 237 route de lavigne Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 75 60 tarisnaturloisir@aol.com

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English : Canoës- Kayaks sur la Leyre

Rafting down the Leyre River—alone, in a group, or with a guide

Transportation for people and equipment

Instructions and schedule before departure

By appointment for more details

L’événement Canoës- Kayaks sur la Leyre Moustey a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Cœur Haute Lande