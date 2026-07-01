UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Moustey

Canoës- Kayaks sur la Leyre airial de Lavigne Moustey

vendredi 31 juillet 2026 · airial de Lavigne · Moustey

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
airial de Lavigne
Adresse
237 route de lavigne
Ville
40410 Moustey
Département
Landes
Tarif

Moustey

Canoës- Kayaks sur la Leyre

airial de Lavigne 237 route de lavigne Moustey Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Descente de la Leyre seul, en groupe ou avec accompagnement
Transport des personnes et du matériel
Consignes et horaires avant de partir
Sur rendez-vous pour plus de précisions
Descente de La Leyre à la 1/2 journée, à la journée, en itinérance
Location sur place, transport et récupération des personnes et du matériel
Cours d’eau tranquille mais avec quelques difficultés techniques
Embarcation au choix
canoë:2,3,4 places ou Kayak: 1place
Réservation obligatoire. Appeler pour plus de détails   .

airial de Lavigne 237 route de lavigne Moustey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 75 60  tarisnaturloisir@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Canoës- Kayaks sur la Leyre

Rafting down the Leyre River—alone, in a group, or with a guide
Transportation for people and equipment
Instructions and schedule before departure
By appointment for more details

L’événement Canoës- Kayaks sur la Leyre Moustey a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Cœur Haute Lande

À voir aussi à Moustey (Landes)