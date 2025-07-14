CANTABILE – La Saga des Vagues Le Prieuré Saint-Martin – Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne

CANTABILE – La Saga des Vagues Dimanche 18 janvier 2026, 20h00 Le Prieuré Saint-Martin – Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne

Jean-Marie Machado affectionne les formations qui sortent des sentiers battus. Deux artistes. Pour une multitude d’instruments, zarb, cloches et différentes sortes de métaux, daf, batterie sur mesure, darbouka, udu… Une multitude de sons, de couleurs, de timbres. Et au milieu un piano. Un piano qui chante les mélodies dans toute sa nudité, avec lyrisme, en résonance avec les percussions. Celles de Keyvan Chemirani, maître incontesté du zarb et des percussions digitales, détenteur d’un héritage paternel immense, riche d’une époustouflante dextérité.

Ensemble, dans un dialogue à mi-voix, tantôt à l’unisson, tantôt entrecroisant leurs conversations, ils nous invitent à un voyage d’inventivité et de surprises, dans une atmosphère originale et captivante. Ces deux compères, qui ont partagé la scène à plusieurs reprises dans des contextes très variés, nous ouvrent la porte à une aventure musicale faite d’échanges et d’hybridations poétiques et généreuses.

L’ensemble CANTABILE est conventionné par la DRAC Ile-de-France en 2023-2024-2025

Le Prieuré Saint-Martin – Montereau-Fault-Yonne 19 Rue du Prieuré, 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France

Jean-Marie Machado – piano, Keyvan Chemirani – percussions jazz musique

Cecil Mathieu