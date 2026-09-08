Cantine associative, Tiers-lieu des évidences, Bachy
vendredi 11 septembre 2026 · Tiers-lieu des évidences · Bachy
Informations pratiques
Cantine associative Vendredi 11 septembre, 12h15 Tiers-lieu des évidences Nord
Adhésion à partir de 1 €/an prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T12:15:00+02:00 – 2026-09-11T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T12:15:00+02:00 – 2026-09-11T14:00:00+02:00
- Accueil à partir de 12h15
- Démarrage du service du repas à 12h45 max
- Fin de service à 13h45
Les bénévoles déjeunent à 14h maximum merci de respecter les horaires
Réservation avant le mercredi midi par sms uniquement au 0608321110 Merci de préciser :
- nom de la personne qui réserve,
- le nombre de repaset le nombre de repas végétariens
Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110 [{« type »: « email », « value »: « contact@lesevidences.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608321110 »}]
Accueil à partir de 12h15 Démarrage du service du repas à 12h45 max Fin de service à 13h45 production locale producteurs locaux
@lesevidences
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