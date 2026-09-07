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Cantine associative, Tiers-lieu des évidences, Bachy

vendredi 25 septembre 2026 · Tiers-lieu des évidences · Bachy

Cantine associative, Tiers-lieu des évidences, Bachy

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Tiers-lieu des évidences
Adresse
93 rue Léo Lagrange 59830 bachy
Ville
59830 Bachy
Département
Nord
Tarif
Adhésion à partir de 1 €/an prix libre

Cantine associative Vendredi 25 septembre, 12h15 Tiers-lieu des évidences Nord

Adhésion à partir de 1 €/an prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T12:15:00+02:00 – 2026-09-25T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T12:15:00+02:00 – 2026-09-25T14:00:00+02:00

  • Accueil à partir de 12h15
  • Démarrage du service du repas à 12h45 max
  • Fin de service à 13h45

Les bénévoles déjeunent à 14h maximum merci de respecter les horaires
Réservation avant le mercredi midi par sms uniquement au 0608321110 Merci de préciser :

  • nom de la personne qui réserve,
  • le nombre de repaset le nombre de repas végétariens

Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110 [{« type »: « email », « value »: « contact@lesevidences.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608321110 »}]
Accueil à partir de 12h15 Démarrage du service du repas à 12h45 max Fin de service à 13h45 production locale producteurs locaux

@lesevidences

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