Cantine associative, Tiers-lieu des évidences, Bachy

Informations pratiques

Cantine associative Vendredi 25 septembre, 12h15 Tiers-lieu des évidences Nord

Adhésion à partir de 1 €/an prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T12:15:00+02:00 – 2026-09-25T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T12:15:00+02:00 – 2026-09-25T14:00:00+02:00

Accueil à partir de 12h15

à partir de Démarrage du service du repas à 12h45 max

Fin de service à 13h45

Les bénévoles déjeunent à 14h maximum merci de respecter les horaires

Réservation avant le mercredi midi par sms uniquement au 0608321110 Merci de préciser :

nom de la personne qui réserve,

le nombre de repaset le nombre de repas végétariens

Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110 [{« type »: « email », « value »: « contact@lesevidences.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608321110 »}]

Accueil à partir de 12h15 Démarrage du service du repas à 12h45 max Fin de service à 13h45 production locale producteurs locaux

@lesevidences