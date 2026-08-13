Informations pratiques

Chaon

CANTON DE LAMOTTE BEUVRON D’HIER A AUJOURD’HUI

Route de Vouzon Chaon Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 13:00:00

fin : 2026-10-18 18:30:00

Date(s) :

2026-09-02

Exposition Patrimoine / Exposition Photos

Les Amis de la Maison du Braconnage accueillent à l’automne Le Club Photo-Lamottois avec leur exposition Patrimoine Canton de Lamotte-Beuvron d’Hier à Aujourd’hui .

Exposition de photos qui raconte un territoire rural au fil du temps.avec des prises de vues réalisées aux mêmes endroits que la sélection, avec une mise en scène identique et avec des figurants de tous âges pour obtenir des photos-tableaux. d’Aujourd’hui .Les Amis du Braco vous invitent à rencontrer les photographes Lamottois et découvrir cette exposition patrimoniale lors du vernissage qui aura lieu le vendredi 4 septembre à 18h30. L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la Maison du Braconnage du 2 septembre au 18 octobre 2026, soit tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 18h30. .

Route de Vouzon Chaon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 14 39 20 amis@maisondubraconnage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Heritage Exhibition / Photo Exhibition

L’événement CANTON DE LAMOTTE BEUVRON D’HIER A AUJOURD’HUI Chaon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Sologne Tourisme