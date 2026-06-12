Cantons chante 2026 Caumont
Cantons chante 2026 Caumont samedi 4 juillet 2026.
Caumont
Cantons chante 2026
Caumont Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-08-22 2026-08-29
Rendez-vous les 4, 11 juillet et 22, 29 août .
Au programme
Samedi 4 juillet Caumont.
20h00 Parc de la Vilette Nastyjoe + Nicolas Moro + Gogogo François.
Samedi 11 juillet La Fère.
20h00 Espace Drouot Nubë + Farbergé Falls + Nico.
Samedi 22 août Beautor.
20h00 Place Paul Doumer Papaing Papier + Garage Monkeys + PTS K, Tu Beatboxes Toi ?!.
Samedi 29 août Frières-Failloël.
20h00 Place de la mairie Spore + Matt Van T + Double Face.
Gratuit.
Informations au www.cantonschante.com
Rendez-vous les 4, 11 juillet et 22, 29 août .
Au programme
Samedi 4 juillet Caumont.
20h00 Parc de la Vilette Nastyjoe + Nicolas Moro + Gogogo François.
Samedi 11 juillet La Fère.
20h00 Espace Drouot Nubë + Farbergé Falls + Nico.
Samedi 22 août Beautor.
20h00 Place Paul Doumer Papaing Papier + Garage Monkeys + PTS K, Tu Beatboxes Toi ?!.
Samedi 29 août Frières-Failloël.
20h00 Place de la mairie Spore + Matt Van T + Double Face.
Gratuit.
Informations au www.cantonschante.com .
Caumont 02300 Aisne Hauts-de-France
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English :
See you on July 4, 11, and August 22, 29.
On the schedule:
Saturday, July 4: Caumont.
8:00 p.m. Parc de la Vilette: Nastyjoe + Nicolas Moro + Gogogo François.
Saturday, July 11: La Fère.
8:00 PM Espace Drouot: Nubé + Farbergé Falls + Nico.
Saturday, August 22: Beautor.
8:00 PM Place Paul Doumer: Papaing Papier + Garage Monkeys + PTS K, Tu Beatboxes Toi ?!.
Saturday, August 29: Frières-Faillobel.
8:00 PM Town Hall Square: Spore + Matt Van T + Double Face.
Free admission.
For more information, visit www.cantonschante.com
L’événement Cantons chante 2026 Caumont a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard
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