Caumont

Cantons chante 2026

Caumont Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-08-22 2026-08-29

Rendez-vous les 4, 11 juillet et 22, 29 août .

Au programme

Samedi 4 juillet Caumont.

20h00 Parc de la Vilette Nastyjoe + Nicolas Moro + Gogogo François.

Samedi 11 juillet La Fère.

20h00 Espace Drouot Nubë + Farbergé Falls + Nico.

Samedi 22 août Beautor.

20h00 Place Paul Doumer Papaing Papier + Garage Monkeys + PTS K, Tu Beatboxes Toi ?!.

Samedi 29 août Frières-Failloël.

20h00 Place de la mairie Spore + Matt Van T + Double Face.

Gratuit.

Informations au www.cantonschante.com

Rendez-vous les 4, 11 juillet et 22, 29 août .

Au programme

Samedi 4 juillet Caumont.

20h00 Parc de la Vilette Nastyjoe + Nicolas Moro + Gogogo François.

Samedi 11 juillet La Fère.

20h00 Espace Drouot Nubë + Farbergé Falls + Nico.

Samedi 22 août Beautor.

20h00 Place Paul Doumer Papaing Papier + Garage Monkeys + PTS K, Tu Beatboxes Toi ?!.

Samedi 29 août Frières-Failloël.

20h00 Place de la mairie Spore + Matt Van T + Double Face.

Gratuit.

Informations au www.cantonschante.com .

Caumont 02300 Aisne Hauts-de-France

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English :

See you on July 4, 11, and August 22, 29.

On the schedule:

Saturday, July 4: Caumont.

8:00 p.m. Parc de la Vilette: Nastyjoe + Nicolas Moro + Gogogo François.

Saturday, July 11: La Fère.

8:00 PM Espace Drouot: Nubé + Farbergé Falls + Nico.

Saturday, August 22: Beautor.

8:00 PM Place Paul Doumer: Papaing Papier + Garage Monkeys + PTS K, Tu Beatboxes Toi ?!.

Saturday, August 29: Frières-Faillobel.

8:00 PM Town Hall Square: Spore + Matt Van T + Double Face.

Free admission.

For more information, visit www.cantonschante.com

L’événement Cantons chante 2026 Caumont a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur de Picard