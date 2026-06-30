Informations pratiques

Uhart-Cize

Canyon famille avec Mendi Gaiak

Parking Lidl Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 13:30:00

fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Canyon d’initiation avec de nombreux toboggans et trois rappels d’initiation. Après une courte marche d’approche , toboggans naturels, descentes en rappel, biefs. Les moments forts de la descente un rappel de 10 mètres sous une petite cascade (vivifiant !) et un superbe toboggan de 10 mètres digne d’aqualand (tonifiant !)

Durée 3h Condition Attestation de natation (savoir nager 25 m) Age minimum 9 ans. Inscription avant18h la veille. 2 créneaux horaires 8h30 et 13h30. Sortie à partir de 5 personnes, maximum 10 personnes. .

Parking Lidl Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

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English : Canyon famille avec Mendi Gaiak

L’événement Canyon famille avec Mendi Gaiak Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Pays Basque