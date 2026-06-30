Canyon famille avec Mendi Gaiak Uhart-Cize
lundi 6 juillet 2026 · Uhart-Cize
Informations pratiques
Uhart-Cize
Canyon famille avec Mendi Gaiak
Parking Lidl Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 13:30:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Canyon d’initiation avec de nombreux toboggans et trois rappels d’initiation. Après une courte marche d’approche , toboggans naturels, descentes en rappel, biefs. Les moments forts de la descente un rappel de 10 mètres sous une petite cascade (vivifiant !) et un superbe toboggan de 10 mètres digne d’aqualand (tonifiant !)
Durée 3h Condition Attestation de natation (savoir nager 25 m) Age minimum 9 ans. Inscription avant18h la veille. 2 créneaux horaires 8h30 et 13h30. Sortie à partir de 5 personnes, maximum 10 personnes. .
Parking Lidl Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
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English : Canyon famille avec Mendi Gaiak
L’événement Canyon famille avec Mendi Gaiak Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Pays Basque
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