Uhart-Cize

Choeurs basques d’hommes Biez Bat

Eglise Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Choeurs basques d’hommes de Basussarry. Concert caritatif .

Eglise Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Choeurs basques d’hommes Biez Bat

L’événement Choeurs basques d’hommes Biez Bat Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque