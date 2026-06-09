Choeurs basques d’hommes Biez Bat Uhart-Cize
Choeurs basques d’hommes Biez Bat Uhart-Cize samedi 4 juillet 2026.
Uhart-Cize
Choeurs basques d’hommes Biez Bat
Eglise Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Choeurs basques d’hommes de Basussarry. Concert caritatif .
Eglise Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
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English : Choeurs basques d’hommes Biez Bat
L’événement Choeurs basques d’hommes Biez Bat Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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