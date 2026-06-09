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Choeurs basques d’hommes Biez Bat Uhart-Cize

Choeurs basques d’hommes Biez Bat Uhart-Cize

Choeurs basques d’hommes Biez Bat Uhart-Cize samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 64220 Uhart-Cize

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0

Uhart-Cize

Choeurs basques d’hommes Biez Bat

Eglise Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Choeurs basques d’hommes de Basussarry. Concert caritatif   .

Eglise Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 

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English : Choeurs basques d’hommes Biez Bat

L’événement Choeurs basques d’hommes Biez Bat Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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