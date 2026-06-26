Canyon petite journée, Ourdaibi Saint-Jean-Pied-de-Port
Canyon petite journée, Ourdaibi Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 19 août 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Canyon petite journée, Ourdaibi
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Dans les environs des célèbres gorges touristiques de Kakouetta, le canyon d’Ourbaibi, dans sa partie supérieure, est particulièrement bien adapté pour découvrir le canyonisme. Quelques descentes en rappel permettent de franchir des
cascades de faible hauteur (maxi. 8 m). Et une belle succession de toboggans … avis aux amateurs !
Marche d’accès 20 min. Durée env. 3h30 dans le canyon. Conditions à partir de 10 ans, savoir nager, prévenir en cas d’antécédents médicaux particuliers. Nombre max 8 personnes
Transport vers le lieu de départ non compris (1h15 environ). Prévoir pique-nique. .
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 72 31 37 alexisaugustin64@gmail.com
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English : Canyon petite journée, Ourdaibi
L’événement Canyon petite journée, Ourdaibi Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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