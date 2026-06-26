Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Canyon petite journée, Ourdaibi

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Dans les environs des célèbres gorges touristiques de Kakouetta, le canyon d’Ourbaibi, dans sa partie supérieure, est particulièrement bien adapté pour découvrir le canyonisme. Quelques descentes en rappel permettent de franchir des

cascades de faible hauteur (maxi. 8 m). Et une belle succession de toboggans … avis aux amateurs !

Marche d’accès 20 min. Durée env. 3h30 dans le canyon. Conditions à partir de 10 ans, savoir nager, prévenir en cas d’antécédents médicaux particuliers. Nombre max 8 personnes

Transport vers le lieu de départ non compris (1h15 environ). Prévoir pique-nique. .

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 72 31 37 alexisaugustin64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Canyon petite journée, Ourdaibi

L’événement Canyon petite journée, Ourdaibi Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque