CAP 33 Andernos-les-Bains

dimanche 6 juillet 2025

CAP 33

Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-06 2025-10-18

Du sport sous toutes ses formes !

Participer à des découvertes sportives gratuites est une belle façon de s’initier à différentes disciplines, de se dépenser et de passer du temps en famille ou entre amis.

Que ce soit pour découvrir un nouveau sport, approfondir ses compétences ou participer à des tournois, il y a de quoi s’amuser et se motiver.

C’est aussi une belle opportunité de rencontrer d’autres passionnés et de créer des liens.

Que vous soyez débutant ou passionné, seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour des vacances actives et pleines d’énergie! .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 47

English : CAP 33

German : CAP 33

Italiano :

Espanol : CAP 33

