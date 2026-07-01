Cap 33: découvertes gratuites Caudrot
jeudi 23 juillet 2026 · Caudrot
Informations pratiques
Caudrot
Cap 33: découvertes gratuites
Bord de Garonne Caudrot Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Kanjam/Spikeball/Canoë*/Tennis ballon/Défis famille jeux d’adresses 9h30-12h ; Rugby XIII 9h30h-12h ; Initiation Pêche/Initiation Volley 9h30-12h ; Animation gestes qui sauvent 9h30-12h ; Circuit training adultes 10h-11h ; Silver Rugby adultes 11h-12h .
Bord de Garonne Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cap 33: découvertes gratuites
L’événement Cap 33: découvertes gratuites Caudrot a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à Caudrot (Gironde)
- Cap 33: séances d’approfondissements Caudrot 16 juillet 2026