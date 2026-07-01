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AGENDA · Caudrot

Cap 33: découvertes gratuites Caudrot

jeudi 23 juillet 2026 · Caudrot

Cap 33: découvertes gratuites Caudrot

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Bord de Garonne
Ville
33490 Caudrot
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Caudrot

Cap 33: découvertes gratuites

Bord de Garonne Caudrot Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Kanjam/Spikeball/Canoë*/Tennis ballon/Défis famille jeux d’adresses 9h30-12h ; Rugby XIII 9h30h-12h ; Initiation Pêche/Initiation Volley 9h30-12h ; Animation gestes qui sauvent 9h30-12h ; Circuit training adultes 10h-11h ; Silver Rugby adultes 11h-12h   .

Bord de Garonne Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77  cap33@reolaisensudgironde.fr

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English : Cap 33: découvertes gratuites

L’événement Cap 33: découvertes gratuites Caudrot a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de l’Entre-deux-Mers

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