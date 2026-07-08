UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gironde-sur-Dropt

Cap 33: découvertes gratuites Gironde-sur-Dropt

jeudi 9 juillet 2026 · Gironde-sur-Dropt

Cap 33: découvertes gratuites Gironde-sur-Dropt

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Stade Yvon Mau
Ville
33190 Gironde-sur-Dropt
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Gironde-sur-Dropt

Cap 33: découvertes gratuites

Stade Yvon Mau Gironde-sur-Dropt Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Marche nordique 9h30-12h, Kanjam/Spikeball/Tir à l’arc/Tennis ballon, Défis famille jeux d’adresses 9h30-12h, Taïso adultes 10h-11h   .

Stade Yvon Mau Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77  cap33@reolaisensudgironde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cap 33: découvertes gratuites

L’événement Cap 33: découvertes gratuites Gironde-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers

À voir aussi à Gironde-sur-Dropt (Gironde)