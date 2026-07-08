Cap 33: découvertes gratuites Gironde-sur-Dropt
jeudi 9 juillet 2026 · Gironde-sur-Dropt
Informations pratiques
Gironde-sur-Dropt
Cap 33: découvertes gratuites
Stade Yvon Mau Gironde-sur-Dropt Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Marche nordique 9h30-12h, Kanjam/Spikeball/Tir à l’arc/Tennis ballon, Défis famille jeux d’adresses 9h30-12h, Taïso adultes 10h-11h .
Stade Yvon Mau Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr
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English : Cap 33: découvertes gratuites
L’événement Cap 33: découvertes gratuites Gironde-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers