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Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique Gironde-sur-Dropt

mercredi 8 juillet 2026 · Gironde-sur-Dropt

Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique Gironde-sur-Dropt

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Stade yvon mau
Ville
33190 Gironde-sur-Dropt
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Gironde-sur-Dropt

Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique

Stade yvon mau Gironde-sur-Dropt Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Gironde sur Dropt, Stade Yvon Mau Marche nordique 18h30-20h   .

Stade yvon mau Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine   cap33@reolaisensudgironde.fr

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English : Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique

L’événement Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique Gironde-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers

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