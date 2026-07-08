Informations pratiques

Gironde-sur-Dropt

Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique

Stade yvon mau Gironde-sur-Dropt Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Gironde sur Dropt, Stade Yvon Mau Marche nordique 18h30-20h .

Stade yvon mau Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine cap33@reolaisensudgironde.fr

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English : Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique

L’événement Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique Gironde-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers