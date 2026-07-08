Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique Gironde-sur-Dropt
mercredi 8 juillet 2026 · Gironde-sur-Dropt
Informations pratiques
Gironde-sur-Dropt
Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique
Stade yvon mau Gironde-sur-Dropt Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Gironde sur Dropt, Stade Yvon Mau Marche nordique 18h30-20h .
Stade yvon mau Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine cap33@reolaisensudgironde.fr
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English : Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique
L’événement Cap 33: séance d’approfondissement marche nordique Gironde-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
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