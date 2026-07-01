AGENDA · Monségur
Cap 33: mercredi baby Monségur
mercredi 22 juillet 2026 · Monségur
Informations pratiques
Monségur
Cap 33: mercredi baby
Gymnase Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Mercredi Baby Ateliers parents/enfants Ateliers Bébé gym et Bébé lecteur (18 mois/3ans) 9h30-10h30. Ateliers Bébé gym et Bébé lecteur (+ de 3 ans/5 ans) 10h30- 11h30 (sur réservation) .
Gymnase Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr
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English : Cap 33: mercredi baby
L’événement Cap 33: mercredi baby Monségur a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
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