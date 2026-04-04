Le Parcours des Comportes Goûtez, Jouez, Circulez Monségur
Le Parcours des Comportes Goûtez, Jouez, Circulez Monségur samedi 17 octobre 2026.
Monségur
Le Parcours des Comportes Goûtez, Jouez, Circulez
Entre-deux-Mers Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Et si vous jouiez avec le territoire… et que le territoire vous récompensait ?
Avec Le Comporte, vivez une expérience ludique et immersive au cœur de l’Entre-deux-Mers. Rendez-vous dans les Offices de Tourisme pour récupérer votre carnet de voyage et entrez dans un parcours ponctué d’énigmes, inspirées du cycle de la vigne et du vin.
À chaque étape, observez, cherchez, résolvez… et avancez dans le jeu. Le parcours est libre et se réalise sur une ou deux journées (vendredi et samedi), à votre rythme.
Plus vous progressez, plus les gains sont importants chaque énigme vous rapproche de récompenses évolutives.
Une façon originale de découvrir le territoire, ses savoir-faire et ses paysages… saurez-vous aller jusqu’au bout ? .
Entre-deux-Mers Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 73 info@entredeuxmers.com
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English : Le Parcours des Comportes Goûtez, Jouez, Circulez
L’événement Le Parcours des Comportes Goûtez, Jouez, Circulez Monségur a été mis à jour le 2026-06-11 par Gironde Tourisme
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