Monségur

Le Parcours des Comportes Goûtez, Jouez, Circulez

Entre-deux-Mers Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Et si vous jouiez avec le territoire… et que le territoire vous récompensait ?

Avec Le Comporte, vivez une expérience ludique et immersive au cœur de l’Entre-deux-Mers. Rendez-vous dans les Offices de Tourisme pour récupérer votre carnet de voyage et entrez dans un parcours ponctué d’énigmes, inspirées du cycle de la vigne et du vin.

À chaque étape, observez, cherchez, résolvez… et avancez dans le jeu. Le parcours est libre et se réalise sur une ou deux journées (vendredi et samedi), à votre rythme.

Plus vous progressez, plus les gains sont importants chaque énigme vous rapproche de récompenses évolutives.

Une façon originale de découvrir le territoire, ses savoir-faire et ses paysages… saurez-vous aller jusqu’au bout ? .

Entre-deux-Mers Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 73 info@entredeuxmers.com

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English : Le Parcours des Comportes Goûtez, Jouez, Circulez

L’événement Le Parcours des Comportes Goûtez, Jouez, Circulez Monségur a été mis à jour le 2026-06-11 par Gironde Tourisme