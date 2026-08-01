Les samedis de passerelle fête de fin d’été Association Passerelle Monségur

Informations pratiques

Monségur

Les samedis de passerelle fête de fin d’été

Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Passerelle vous donne rendez-vous pour clôturer l’été en beauté avec sa grande Fête de fin d’été ! Au programme une initiation au cirque pour petits et grands, un concert du groupe Manada, et une auberge espagnole pour partager un moment gourmand et convivial tous ensemble. Musique, rires et bonne humeur seront au rendez-vous dans une ambiance festive et familiale. Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous, pour profiter des derniers beaux jours de l’été en toute convivialité ! .

Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 73 passerelle3@orange.fr

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English : Les samedis de passerelle fête de fin d’été

L’événement Les samedis de passerelle fête de fin d’été Monségur a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de l’Entre-deux-Mers