Journée conviviale Pôle nature du Dropt Monségur
dimanche 30 août 2026 · Pôle nature du Dropt · Monségur
Informations pratiques
Monségur
Journée conviviale
Pôle nature du Dropt 1 Lieu dit Richet Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-08-30
À vous qui attendez ce rendez-vous avec impatience, que ce soit pour le découvrir ou pour le plaisir d’y participer à nouveau on se retrouve sur les berges du Dropt à Monségur, pour marcher et/ou se restaurer, tout en passant du bon temps autour d’Inès ! Grand air, bonne humeur et grillades au programme… que demander de plus ? .
Pôle nature du Dropt 1 Lieu dit Richet Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 10 03 38
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English : Journée conviviale
L’événement Journée conviviale Monségur a été mis à jour le 2026-07-24 par OT de l’Entre-deux-Mers
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