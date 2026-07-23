Forum des associations Pl Robert Darniche Monségur

Informations pratiques

Monségur

Forum des associations

Pl Robert Darniche La Halle Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:30:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Cet événement convivial met à l’honneur la diversité de la vie associative locale sport (basket, tennis, cyclisme, danse…), culture (musique, lecture, photographie…), bien-être (yoga…), théâtre et engagement citoyen ou environnemental. Petits et grands pourront rencontrer les associations du territoire, échanger avec leurs membres et peut-être trouver une nouvelle passion à partager. .

Pl Robert Darniche La Halle Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 60 12 contact@monsegur.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Monségur a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de l’Entre-deux-Mers