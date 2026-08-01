Les samedis de passerelle atelier autour des émotions Association Passerelle Monségur

Informations pratiques

Monségur

Les samedis de passerelle atelier autour des émotions

Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Passerelle vous invite à un moment original et convivial avec un atelier autour des émotions, animé par Christophe Benvegnu et Odile Boy. À travers des activités ludiques et créatives, petits et grands sont invités à mettre des mots et des couleurs sur ce que l’on ressent, dans une ambiance bienveillante et pleine de bonne humeur. .

Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 73 passerelle3@orange.fr

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English : Les samedis de passerelle atelier autour des émotions

L’événement Les samedis de passerelle atelier autour des émotions Monségur a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de l’Entre-deux-Mers