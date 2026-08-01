Les samedis de passerelle atelier autour des émotions Association Passerelle Monségur
samedi 22 août 2026 · Association Passerelle · Monségur
Informations pratiques
Monségur
Les samedis de passerelle atelier autour des émotions
Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Passerelle vous invite à un moment original et convivial avec un atelier autour des émotions, animé par Christophe Benvegnu et Odile Boy. À travers des activités ludiques et créatives, petits et grands sont invités à mettre des mots et des couleurs sur ce que l’on ressent, dans une ambiance bienveillante et pleine de bonne humeur. .
Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 73 passerelle3@orange.fr
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English : Les samedis de passerelle atelier autour des émotions
L’événement Les samedis de passerelle atelier autour des émotions Monségur a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de l’Entre-deux-Mers
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