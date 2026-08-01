Samedis passerelle atelier cuisine et jeux Association Passerelle Monségur

Informations pratiques

Monségur

Samedis passerelle atelier cuisine et jeux

Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Envie de partager un moment chaleureux et intergénérationnel ? Une journée conviviale organisée avec les résidents du Foyer Jean-Bernard. Atelier cuisine, pour cuisiner ensemble dans la bonne humeur. Après-midi jeux de société, pour prolonger le plaisir de se retrouver. Un rendez-vous gratuit, ouvert à tous, dans un esprit de partage entre générations. Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement ! .

Association Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 73 passerelle3@orange.fr

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English : Samedis passerelle atelier cuisine et jeux

L’événement Samedis passerelle atelier cuisine et jeux Monségur a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de l’Entre-deux-Mers