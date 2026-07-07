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AGENDA · Fontet

Cap 33: Séance d’approfondissement Yoga Fontet

lundi 20 juillet 2026 · Fontet

Cap 33: Séance d’approfondissement Yoga Fontet

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Adresse
Base nautique
Ville
33190 Fontet
Département
Gironde
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Fontet

Cap 33: Séance d’approfondissement Yoga

Base nautique Fontet Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:15:00
fin : 2026-07-27 20:15:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27

Base nautique de Fontet séance de Yoga le 20 et 27 juillet à 19h15 sur réservation   .

Base nautique Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 49 54 50  cap33@reolaisensudgironde.fr

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English : Cap 33: Séance d’approfondissement Yoga

L’événement Cap 33: Séance d’approfondissement Yoga Fontet a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers

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