Cap Loisirs Ado | Construction de mobilier en bois Lieu-dit Pen Ar Hoat Trémargat mardi 28 juillet 2026.

Trémargat

Cap Loisirs Ado | Construction de mobilier en bois

Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Cap Loisirs du Kreiz Breizh

Une semaine 100 % aventure pour les 13-17 ans !

Des activités différentes chaque jour !

Envie de bouger ?

La Base de loisirs du Kreiz Breizh, sur les rives du lac de Kerne Uhel, à Trémargat, propose une semaine d’activités variées en pleine nature.

Au programme pêche, grimpe dans les arbres, construction de mobilier en bois, randonnée ludique, tir à l’arc et sortie kayak.

Une semaine dynamique pour partager de bons moments, se dépasser et faire le plein de souvenirs !

Mardi 28 juillet Construction de mobilier en bois, avec l’ass. Les Petits Débrouillards.

Inscription obligatoire.

Inscription à la journée ou à la semaine. Pique-nique à apporter.

Ouvert à tous (habitants et non-habitants), tarifs modulés.

Org. Base de loisirs du Kreiz Breizh Communauté de Communes du Kreiz Breizh .

Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 65 68 56

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English :

L’événement Cap Loisirs Ado | Construction de mobilier en bois Trémargat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Kreiz Breizh