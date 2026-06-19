Cap Loisirs Ado | Tir à l’arc jeu Lieu-dit Pen Ar Hoat Trémargat
Cap Loisirs Ado | Tir à l’arc jeu Lieu-dit Pen Ar Hoat Trémargat mardi 28 juillet 2026.
Trémargat
Cap Loisirs Ado | Tir à l’arc jeu
Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Cap Loisirs du Kreiz Breizh
Une semaine 100 % aventure pour les 13-17 ans !
Des activités différentes chaque jour !
Envie de bouger ?
La Base de loisirs du Kreiz Breizh, sur les rives du lac de Kerne Uhel, à Trémargat, propose une semaine d’activités variées en pleine nature.
Au programme pêche, grimpe dans les arbres, construction de mobilier en bois, randonnée ludique, tir à l’arc et sortie kayak.
Une semaine dynamique pour partager de bons moments, se dépasser et faire le plein de souvenirs !
Jeudi 30 juillet Tir à l’arc, Jeu
Inscription obligatoire.
Inscription à la journée ou à la semaine. Pique-nique à apporter.
Ouvert à tous (habitants et non-habitants), tarifs modulés.
Org. Base de loisirs du Kreiz Breizh Communauté de Communes du Kreiz Breizh .
Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 65 68 56
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English :
L’événement Cap Loisirs Ado | Tir à l’arc jeu Trémargat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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