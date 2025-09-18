Cap Nature Atelier jeunes traces et indices des animaux PUYDARRIEUX Puydarrieux

Cap Nature Atelier jeunes traces et indices des animaux PUYDARRIEUX Puydarrieux mercredi 25 février 2026.

Cap Nature Atelier jeunes traces et indices des animaux

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-25

Les animaux sauvages ne se laissent pas facilement observer, mais ils laissent bien souvent des indices derrière eux. Viens en apprendre plus sur les traces et indices de leur présence ! Tu pourras fabriquer une empreinte en argile et la ramener chez toi !

Avec inscription 4 € 6-12 ans.

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

Wild animals aren’t easy to spot, but they often leave clues behind. Come and learn more about the traces and signs of their presence! You’ll be able to make a clay footprint to take home with you!

With registration: 4 ? ages 6-12.

German :

Wilde Tiere lassen sich nicht leicht beobachten, aber sie hinterlassen oft Spuren. Komm und lerne mehr über Spuren und Hinweise auf ihre Anwesenheit! Du kannst einen Fußabdruck aus Ton herstellen und ihn mit nach Hause nehmen!

Mit Anmeldung: 4 ? 6-12 Jahre.

Italiano :

Gli animali selvatici non sono facili da individuare, ma spesso lasciano degli indizi. Venite a scoprire le tracce e i segni della loro presenza! Potrete realizzare un’impronta di argilla e portarla a casa con voi!

Con iscrizione: 4 ? età 6-12 anni.

Espanol :

Los animales salvajes no son fáciles de detectar, pero a menudo dejan pistas tras de sí. Ven a descubrir las huellas y señales de su presencia ¡Podrás hacer una huella de arcilla y llevártela a casa!

Con inscripción: 4 ? de 6 a 12 años.

