Cap sur la Marne, un coin de paradis aux portes de Paris
Cap sur la Marne, un coin de paradis aux portes de Paris samedi 25 avril 2026.
4 raisons de partir en croisière
Respirer en pleine nature
Au fil de l’eau, les paysages bucoliques de la Marne se dévoilent : berges
verdoyantes, biodiversité préservée et observation possible de hérons ou de
martins-pêcheurs.
Découvrir un patrimoine méconnu
Des guinguettes emblématiques à l’histoire de la chocolaterie Menier, des
guides passionnés racontent l’architecture de villégiature, les peintres des
bords de Marne et la vie au fil de la rivière.
Se laisser surprendre par des croisières originales
Dégustations de produits locaux, concerts au fil de l’eau, croisières contées
ou animations familiales : chaque sortie propose une expérience différente pour
tous les publics.
Se balader à pied, à vélo et en bateau avec les croisières
navettes
Des croisières navettes à 6 euros vous transportent d’un point à un autre
pour découvrir à votre rythme la diversité des paysages des bords de Marne.
La Grande Marche, dîner au château
Le 30 mai, une Grande Marche de 10km reliera d’une
part Neuilly-Plaisance, d’autre part Lagny-sur-Marne à Champs-sur-Marne. Deux
départs, deux parcours, ponctués d’animations, qui convergeront vers le château
de Champs-sur-Marne pour un dîner en extérieur dans un cadre exceptionnel.
Tarif randonnée guidée + dîner : 25 euros
Départ 17h30 – Parcours de 10km
Réservation :
Au départ de Neuilly Plaisance : https://exploreparis.com/fr/9669-grande-marche-sur-les-bords-de-marne-et-diner-chateau.html
Au
départ de Lagny-sur-Marne : https://exploreparis.com/fr/9673-grande-marche-au-depart-de-lagny-sur-marne-et-diner-au-chateau.html
Croisières au départ de Neuilly-Plaisance
les 19 avril et 20
juin
Croisière architecture et nature – les 19 avril, 20 juin à 11h.
Croisière dégustation : l’histoire du
vin en région parisienne
– les 19 avril, 20 juin à 14h.
Croisière musicale : concert de fado sur
la Marne – le 19 avril
à 16h.
Croisière jazz au fil de l’eau – le 20 juin à 16h.
Au départ de Lagny-sur-Marne
les 16 et 17 mai et les 27 et 28 juin
Croisière
Contée – le 16 mai à 10h.
Croisière
Argile et fleurs séchées – le 16 mai à 14h.
Croisières
Chocolat – le 17 mai à 14h. et le 28 juin à 16h.
Croisière
Yoga – le 17 mai à 10h30
Croisières
dégustation bières et fromage – le 16 mai, 27 juin à 16h30
Croisières
Faune et Flore – le 17 mai à 16h30 et 28 juin à 10h30.
Croisière
Croquis : la Marne dessinée – le 27 juin à 10h30
Croisière
Pirate – le 28 juin à 14h.
Croisière
Les Peintres des Bords de Marne – le 27 juin à 14h.
Durée : 1h30 à 2h
Plein tarif : à
partir de 17 à 28 euros
Tarif spécial enfant
(4-11 ans)
Croisière Navette : 6 euros
D’avril à juin, « Cap sur la Marne » vous invite à découvrir les bords de Marne. Un large programme de croisières gourmandes, musicales ou patrimoniales ainsi qu’une grande marche, permettront de vivre une expérience originale au rythme de la rivière.
Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 28 juin 2026 :
payant
De 6 à 25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00
Date(s) :