Cap sur la Marne, un coin de paradis aux portes de Paris

4 raisons de partir en croisière

Respirer en pleine nature

Au fil de l’eau, les paysages bucoliques de la Marne se dévoilent : berges

verdoyantes, biodiversité préservée et observation possible de hérons ou de

martins-pêcheurs.

Découvrir un patrimoine méconnu

Des guinguettes emblématiques à l’histoire de la chocolaterie Menier, des

guides passionnés racontent l’architecture de villégiature, les peintres des

bords de Marne et la vie au fil de la rivière.

Se laisser surprendre par des croisières originales

Dégustations de produits locaux, concerts au fil de l’eau, croisières contées

ou animations familiales : chaque sortie propose une expérience différente pour

tous les publics.

Se balader à pied, à vélo et en bateau avec les croisières

navettes

Des croisières navettes à 6 euros vous transportent d’un point à un autre

pour découvrir à votre rythme la diversité des paysages des bords de Marne.

La Grande Marche, dîner au château

Le 30 mai, une Grande Marche de 10km reliera d’une

part Neuilly-Plaisance, d’autre part Lagny-sur-Marne à Champs-sur-Marne. Deux

départs, deux parcours, ponctués d’animations, qui convergeront vers le château

de Champs-sur-Marne pour un dîner en extérieur dans un cadre exceptionnel.

Tarif randonnée guidée + dîner : 25 euros

Départ 17h30 – Parcours de 10km

Réservation :

Au départ de Neuilly Plaisance : https://exploreparis.com/fr/9669-grande-marche-sur-les-bords-de-marne-et-diner-chateau.html

Au

départ de Lagny-sur-Marne : https://exploreparis.com/fr/9673-grande-marche-au-depart-de-lagny-sur-marne-et-diner-au-chateau.html

Croisières au départ de Neuilly-Plaisance



les 19 avril et 20

juin

Croisière architecture et nature – les 19 avril, 20 juin à 11h.

Croisière dégustation : l’histoire du

vin en région parisienne

– les 19 avril, 20 juin à 14h.

Croisière musicale : concert de fado sur

la Marne – le 19 avril

à 16h.

Croisière jazz au fil de l’eau – le 20 juin à 16h.

Au départ de Lagny-sur-Marne

les 16 et 17 mai et les 27 et 28 juin

Croisière

Contée – le 16 mai à 10h.

Croisière

Argile et fleurs séchées – le 16 mai à 14h.

Croisières

Chocolat – le 17 mai à 14h. et le 28 juin à 16h.

Croisière

Yoga – le 17 mai à 10h30

Croisières

dégustation bières et fromage – le 16 mai, 27 juin à 16h30

Croisières

Faune et Flore – le 17 mai à 16h30 et 28 juin à 10h30.

Croisière

Croquis : la Marne dessinée – le 27 juin à 10h30

Croisière

Pirate – le 28 juin à 14h.

Croisière

Les Peintres des Bords de Marne – le 27 juin à 14h.



Durée : 1h30 à 2h

Plein tarif : à

partir de 17 à 28 euros

Tarif spécial enfant

(4-11 ans)

Croisière Navette : 6 euros

D’avril à juin, « Cap sur la Marne » vous invite à découvrir les bords de Marne. Un large programme de croisières gourmandes, musicales ou patrimoniales ainsi qu’une grande marche, permettront de vivre une expérience originale au rythme de la rivière.

Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

payant

De 6 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00

Date(s) :



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