Sarrance

Cap sur le patrimoine ! Le pont des petites découvertes

Sarrance Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Près de l’arche du pont de la Bigue, découverte en famille des histoires cachées de ce lieu ancien. Entre jeux

malins et petites énigmes à résoudre, révélation des secrets du patrimoine au fil de l’eau. .

Sarrance 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr

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English :

L’événement Cap sur le patrimoine ! Le pont des petites découvertes Sarrance a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn