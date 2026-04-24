Etsaut

Cap sur le patrimoine ! Ponts autour du Fort

Pont de la Bigue Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Visite flash par le service médiation du pôle culturel CCHB.

Histoire des ponts visibles et invisibles, destinés à faciliter le franchissement du gave d’Aspe ou à accéder en sécurité au

fort mais aussi à empêcher les troupes ennemies d’approcher. .

Pont de la Bigue Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr

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English :

L’événement Cap sur le patrimoine ! Ponts autour du Fort Etsaut a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn