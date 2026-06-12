Cap sur les 7 îles ! À bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez Port de Ploumanac’h Perros-Guirec
Cap sur les 7 îles ! À bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez Port de Ploumanac’h Perros-Guirec mercredi 15 juillet 2026.
Perros-Guirec
Cap sur les 7 îles ! À bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez
Port de Ploumanac’h Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Découvrez la voile traditionnelle avec Paul !
Départ de Ploumanac’h.
Mettez le cap vers la réserve naturelle des 7 Îles.
Approchez l’Île Rouzic et sa colonie de fous de Bassans.
Selon la période de visite, vous pourrez observer macareux, guillemots, pingouins et phoques gris.
Un spectacle sauvage, au rythme de la mer.
Chacun apporte son pique-nique, pris à bord.
Souvenirs inoubliables garantis !
10 personnes max (hors équipage).
Inscriptions au Centre Nautique 02 96 49 81 21 .
Port de Ploumanac’h Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 81 21
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English :
L’événement Cap sur les 7 îles ! À bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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