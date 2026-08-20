Cap sur Locmariaquer : deux jours d’animations autour des patrimoines, Jardin du presbytère de Locmariaquer, Kerouarc’h

Informations pratiques

Cap sur Locmariaquer : deux jours d’animations autour des patrimoines 19 et 20 septembre Jardin du presbytère de Locmariaquer Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de Locmariaquer à travers un riche programme d’animations.

Explorez son histoire et son architecture autrement, avec des visites commentées autour de l’architecture locale, des célèbres mégalithes et du patrimoine religieux. Dimanche, des ateliers familiaux seront proposés : créations pop-up, coloriages ou encore bacs de fouille pour petits et grands.

Cette animation s’inscrit dans le cadre de l’Inventaire participatif du patrimoine culturel bâti d’Auray Quiberon Terre Atlantique, mené en partenariat avec la Région Bretagne.

Coup de coeur 2026 de la Région Bretagne

Programme détaillé

Samedi 19 septembre :

– De 10h00 à 12h30 – Exposition Locmariaquer hier et aujourd’hui, médiathèque Zénaïde Fleuriot, Commune de Locmariaquer

– De 14h00 à 18h00 – Stand d’information du Pays d’art et d’histoire :

o Présentation de l’opération d’Inventaire participatif du patrimoine menée par le Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique

o Présentation du Pays d’art et d’histoire

– De 14h00 à 18h00 – En quête de patrimoine à Locmariaquer, présentation des photographies prises en 1969 par le service de l’Inventaire en cours d’identification, stand d’information du Pays d’art et d’histoire

– À 15h00 – Visite commentée : Les coulisses de l’Inventaire : à la découverte de l’architecture du bourg de Locmariaquer au XIXe et XXe siècle, départ du stand d’information du Pays d’art et d’histoire

Dimanche 20 septembre:

– De 10h00 à 18h00 – Stand d’information du Pays d’art et d’histoire :

o Présentation de l’opération d’Inventaire participatif du patrimoine menée par le Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique

o Présentation du Pays d’art et d’histoire

o Animations : jeux et ateliers pour le public familial

– À 11h00 et 15h00 – Visite commentée : Les mégalithes de Locmariaquer, départ du stand d’information du Pays d’art et d’histoire

– À 11h00 et 15h00 – Visite commentée : Les coulisses de l’Inventaire : à la découverte de l’architecture du bourg de Locmariaquer au XIXe et XXe siècle, départ du stand d’information du Pays d’art et d’histoire

Jardin du presbytère de Locmariaquer place du Général de Gaulle 56740 Locmariaquer Kerouarc’h 56740 Morbihan Bretagne Parking à proximité

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de Locmariaquer à travers un riche programme d’animations.

©Fañch Galivel, Auray Quiberon Terre Atlantique