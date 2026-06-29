Capbreton Jazz Festival / Apéro Jazz J4zzary Quartet Jardin public Capbreton
Capbreton Jazz Festival / Apéro Jazz J4zzary Quartet Jardin public Capbreton vendredi 3 juillet 2026.
Capbreton
Capbreton Jazz Festival / Apéro Jazz J4zzary Quartet
Jardin public Coeur de ville Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Capbreton Jazz Festival
Chaque été, le Capbreton Jazz Festival vient rappeler combien la culture est au cœur de
notre projet de ville. Pendant une semaine, Capbreton vibrera au rythme du festival, du cœur de ville jusqu’au front de mer, en passant par le Jardin public. Concerts, rencontres, déambulations, propositions festives et moments de partage viendront faire dialoguer artistes, habitants, visiteurs et acteurs du territoire.
19H / Apéro Jazz J4zzary Quartet
JARDIN PUBLIC / GRATUIT .
Jardin public Coeur de ville Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02
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English : Capbreton Jazz Festival / Apéro Jazz J4zzary Quartet
L’événement Capbreton Jazz Festival / Apéro Jazz J4zzary Quartet Capbreton a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI LAS
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