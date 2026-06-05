Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton
Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton mercredi 1 juillet 2026.
Capbreton
Cours de Yoga Cap Yoga Club
Place de la Liberté, 40130 Capbreton Capbreton Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-07-01 10:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Payant 10€ la séance ou 50€ les 6
Payant 10€ la séance ou 50€ les 6 .
Place de la Liberté, 40130 Capbreton Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 48 97 capyogaclub@live.fr
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English : Cours de Yoga Cap Yoga Club
Fee: 10? per session or 50? for 6
L’événement Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS
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