Capbreton

Marché Gourmand de Capbreton

Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01 22:30:00

Date(s) :

2026-07-01

L’association des commerçants du marché vous propose des repas gourmands.

Venez partager un repas convivial !

Tapas, assiettes orientales, magret de canard, charcuterie…

L’association des commerçants du marché vous propose des repas gourmands.

Venez partager un repas convivial !

Tapas, assiettes orientales, magret de canard, charcuterie… .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09 accueil-mairie@capbreton.fr

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English : Marché Gourmand de Capbreton

The market traders’ association offers gourmet meals.

Come and share a convivial meal!

Tapas, oriental dishes, duck breast, charcuterie…

L’événement Marché Gourmand de Capbreton Capbreton a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS