Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband Front de mer coeur de ville Capbreton

Capbreton

Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband

Front de mer coeur de ville 31 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 11:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband

Place des Templiers Centre Ville

Fusion de jazz traditionnel, de musique de fanfare et de musique créole, le Nola District BrassBand, composé de 5 musiciens, tire son influence première de la musique New Orleans, des rythmes entraînants,

des sections de cuivre, buiguine, funk…

Avec Alexandre Jian (saxophone),

Jérôme Denner (trompette),

Sébastien Faure (soubassophone),

Mario Peirrera (batterie, percussions),

Philippe ravez (piano, percussions) .

Front de mer coeur de ville 31 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02

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English : Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband

L’événement Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS