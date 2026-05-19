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Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband Front de mer coeur de ville Capbreton

Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband Front de mer coeur de ville Capbreton

Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband Front de mer coeur de ville Capbreton vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Front de mer coeur de ville

Adresse : 31 Rue du Général de Gaulle

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Capbreton

Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband

Front de mer coeur de ville 31 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 11:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband
Place des Templiers Centre Ville

Fusion de jazz traditionnel, de musique de fanfare et de musique créole, le Nola District BrassBand, composé de 5 musiciens, tire son influence première de la musique New Orleans, des rythmes entraînants,
des sections de cuivre, buiguine, funk…

Avec Alexandre Jian (saxophone),
Jérôme Denner (trompette),
Sébastien Faure (soubassophone),
Mario Peirrera (batterie, percussions),
Philippe ravez (piano, percussions)   .

Front de mer coeur de ville 31 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 

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English : Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband

L’événement Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS

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