Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband Front de mer coeur de ville Capbreton
Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband Front de mer coeur de ville Capbreton vendredi 3 juillet 2026.
Capbreton
Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband
Front de mer coeur de ville 31 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 11:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband
Place des Templiers Centre Ville
Fusion de jazz traditionnel, de musique de fanfare et de musique créole, le Nola District BrassBand, composé de 5 musiciens, tire son influence première de la musique New Orleans, des rythmes entraînants,
des sections de cuivre, buiguine, funk…
Avec Alexandre Jian (saxophone),
Jérôme Denner (trompette),
Sébastien Faure (soubassophone),
Mario Peirrera (batterie, percussions),
Philippe ravez (piano, percussions) .
Front de mer coeur de ville 31 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02
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English : Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband
L’événement Capbreton Jazz Festival Déambulation Nola District Brassband Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS
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