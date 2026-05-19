Capbreton Jazz Festival Goûter musical Jardin Public Capbreton

Capbreton

Capbreton Jazz Festival Goûter musical

Jardin Public Coeur de ville Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

> Goûter musical

Un moment jazzy et gourmand avec les élèves du Conservatoire de Musique et de

Danse des Landes.

MERCREDI 24 JUIN 16H30

Médiathèque-Ludothèque de Capbreton .

Jardin Public Coeur de ville Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

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English : Capbreton Jazz Festival Goûter musical

L’événement Capbreton Jazz Festival Goûter musical Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS