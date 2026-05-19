Capbreton Jazz Festival Goûter musical Jardin Public Capbreton
Capbreton Jazz Festival Goûter musical Jardin Public Capbreton mercredi 24 juin 2026.
Capbreton
Capbreton Jazz Festival Goûter musical
Jardin Public Coeur de ville Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
> Goûter musical
Un moment jazzy et gourmand avec les élèves du Conservatoire de Musique et de
Danse des Landes.
MERCREDI 24 JUIN 16H30
Médiathèque-Ludothèque de Capbreton .
Jardin Public Coeur de ville Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
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English : Capbreton Jazz Festival Goûter musical
L’événement Capbreton Jazz Festival Goûter musical Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS
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