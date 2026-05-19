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Capbreton Jazz Festival Goûter musical Jardin Public Capbreton

Capbreton Jazz Festival Goûter musical Jardin Public Capbreton

Capbreton Jazz Festival Goûter musical Jardin Public Capbreton mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Jardin Public

Adresse : Coeur de ville

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Capbreton

Capbreton Jazz Festival Goûter musical

Jardin Public Coeur de ville Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:30:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
> Goûter musical

Un moment jazzy et gourmand avec les élèves du Conservatoire de Musique et de
Danse des Landes.

MERCREDI 24 JUIN 16H30
Médiathèque-Ludothèque de Capbreton   .

Jardin Public Coeur de ville Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61 

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English : Capbreton Jazz Festival Goûter musical

L’événement Capbreton Jazz Festival Goûter musical Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS

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