Capbreton Jazz Festival / Jazz au jardin #3 RIO 77 Jardin public Capbreton

Capbreton

Capbreton Jazz Festival / Jazz au jardin #3 RIO 77

Jardin public Coeur de ville Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 22:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Capbreton Jazz Festival

Jazz au jardin Jour #3

Chaque été, le Capbreton Jazz Festival vient rappeler combien la culture est au cœur de

notre projet de ville. Pendant une semaine, Capbreton vibrera au rythme du festival, du cœur de ville jusqu’au front de mer, en passant par le Jardin public. Concerts, rencontres, déambulations, propositions festives et moments de partage viendront faire dialoguer artistes, habitants, visiteurs et acteurs du territoire.

22h30 / CONCERT RIO 77

JARDIN PUBLIC / GRATUIT .

Jardin public Coeur de ville Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02

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English : Capbreton Jazz Festival / Jazz au jardin #3 RIO 77

L’événement Capbreton Jazz Festival / Jazz au jardin #3 RIO 77 Capbreton a été mis à jour le 2026-06-24 par OTI LAS