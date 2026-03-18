Cape ou pas cap’ ? | Spectacle avec Aurélie Loiseu Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

C’est mercredi ! Et hop, Olympe file chez Mémé Jacotte. Avec Mémé Jacotte, pas de tisane à la Bergamote mais des petits pains en laine, des éclairs au chocolat à pois ou des charlottes aux fraises à carreaux. Une super-mémé digne des super-hé-rose, mais avec lunettes, robe à fleurs et plis de peau en kilos. Mémé Jacotte raccommode les vêtements usés des personnages héros(e)s de contes de fées. Un jour, le Gang des Mémés se retrouve embarqué dans une aventure risquée et musclée, digne des Jeux Olympiques… Olympe& Arthur sont les seuls à pouvoir les sauver.

Connais-tu tes super pouvoirs ? Et toi, connais-tu vraiment ta mémé ?

Récit, performance & théâtre d’objets de couture

Conteuse, co-écriture et co-mise en scène : Aurélie Loiseau

Accompagnement artistique, co-écriture, co-mise en scène : Guy Prunier

Regard extérieur :Aude Maury

Création lumière : Christophe Durand

Distribution : Avec le soutien de la ville de Drancy, en coproduction avec les Bravos de la Nuit et TEC Travail & culture

Le samedi 4 juillet | 10h30 Enfants de 5 à 8 ans

sur inscription

Durée : 50 min

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Un conte super-bien-raconté ou les objets de couture s’animent, et ou les héros-héroses ordinaires sont extra-ordinaires.

Le samedi 04 juillet 2026

de 10h30 à 11h20

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T14:20:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:30:00+02:00_2026-07-04T11:20:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



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