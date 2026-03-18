Cape ou pas cap’ ? | Spectacle avec Aurélie Loiseu Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Cape ou pas cap’ ? | Spectacle avec Aurélie Loiseu Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 4 juillet 2026.
C’est mercredi ! Et hop, Olympe file chez Mémé Jacotte. Avec Mémé Jacotte, pas de tisane à la Bergamote mais des petits pains en laine, des éclairs au chocolat à pois ou des charlottes aux fraises à carreaux. Une super-mémé digne des super-hé-rose, mais avec lunettes, robe à fleurs et plis de peau en kilos. Mémé Jacotte raccommode les vêtements usés des personnages héros(e)s de contes de fées. Un jour, le Gang des Mémés se retrouve embarqué dans une aventure risquée et musclée, digne des Jeux Olympiques… Olympe& Arthur sont les seuls à pouvoir les sauver.
Connais-tu tes super pouvoirs ? Et toi, connais-tu vraiment ta mémé ?
Récit, performance & théâtre d’objets de couture
Conteuse, co-écriture et co-mise en scène : Aurélie Loiseau
Accompagnement artistique, co-écriture, co-mise en scène : Guy Prunier
Regard extérieur :Aude Maury
Création lumière : Christophe Durand
Distribution : Avec le soutien de la ville de Drancy, en coproduction avec les Bravos de la Nuit et TEC Travail & culture
Le samedi 4 juillet | 10h30
Enfants de 5 à 8 ans
sur inscription
Durée : 50 min
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Un conte super-bien-raconté ou les objets de couture s’animent, et ou les héros-héroses ordinaires sont extra-ordinaires.
Le samedi 04 juillet 2026
de 10h30 à 11h20
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-04T14:20:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:30:00+02:00_2026-07-04T11:20:00+02:00
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/
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