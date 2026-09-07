Capitales du « Musical » – Concert photographique, Hôpital Dupuytren, Draveil

Informations pratiques

Capitales du « Musical » – Concert photographique Mercredi 4 novembre, 14h00 Hôpital Dupuytren Essonne

Réservé aux patients

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:30:00+01:00

Ce concert photographique propose une immersion dans l’âge d’or de Broadway, berceau mythique du jazz et de la comédie musicale, tout en offrant des échappées vers d’autres grandes villes emblématiques de ce bouillonnement artistique : de l’énergie hollywoodienne de Los Angeles à l’effervescence urbaine de Chicago, en passant par le charme du West End londonien. Au fil du concert, Anaëlle Trumka et Yannick Jacquet retraceront, en musique et en images, les rencontres au sommet des plus grands artistes sur les scènes new-yorkaises (Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Django Reinhardt…), les odes au rêve californien, les fameux cabarets de Chicago, ou les classiques du Musical, tels que Singing in the Rain, My Fair Lady, ou Le Magicien d’Oz.

Hôpital Dupuytren 91210 Draveil Draveil 91210 Essonne Île-de-France

Ce concert photographique propose une immersion dans l’âge d’or de Broadway, berceau mythique du jazz et de la comédie musicale, tout en offrant des échappées vers d’autres grandes villes de ce : de…

©Tournesol Artistes à l’Hôpital